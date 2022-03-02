الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا في طريقه لتجاوز المليون خلال ساعات

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 874 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.

وأضافت مفوضية اللاجئين أن "العدد يرتفع بوتيرة هائلة ما يجعله في طريقه لتجاوز مليون شخص خلال ساعات".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، اليوم الأربعاء إن "اللاجئين مستمرون في التدفق على دول الجوار لأوكرانيا من جهة الغرب، مع فرار أكثر من 200 ألف شخص منذ الثلاثاء".

وقبلها بيوم، حذرت مانتو من أن "تدفق هؤلاء الفارين من أوكرانيا قد يتحول إلى "أكبر أزمة لاجئين خلال هذا القرن" ليتجاوز ذلك أزمة الحرب السورية خلال العقد الماضي".

وأشارت إلى أن "المفوضية كانت تتوقع في السابق احتمال فرار نحو 4 ملايين شخص من أوكرانيا، لكنها ستعيد تقييم توقعاتها الآن".

وأوضحت مانتو أن "عدد 874 ألف شخص أكبر من نحو 660 ألف شخص قبلها بيوم فقط، وكان العدد نحو 116 ألف شخص يوم السبت، في أعقاب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا يوم 24 فبراير".

المصدر: "أسوشيتد برس"