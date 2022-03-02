باتروشيف يناقش مع نظيره الهندي التعاون بين البلدين في المجال الأمني

قال مصدر في مجلس الأمن الروسي، إن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، بحث بالهاتف مع أجيت دوفال مستشار حكومة الهند لشؤون الأمن القومي التعاون الأمني بين البلدين.

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وأضاف المصدر القول: "ناقش نيكولاي باتروشيف مع أجيت دوفال، حالة وآفاق التعاون الأمني الروسي - الهندي".

وأشار المصدر إلى أن باتروشيف التقى مع أجيت خلال زيارته إلى نيودلهي في نوفمبر الماضي. وخلالها ناقش الجانبان، خطط تعزيز التعاون بين الدولتين، وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في قضايا أمن المعلومات.



المصدر: تاس