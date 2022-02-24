بوتين ومودي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع في أوكرانيا، وأطلعه على الإجراءات العدوانية التي اتخذتها كييف ضد دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "أطلع الرئيس فلاديمير بوتين الجانب الهندي على موقف روسيا تجاه أعمال كييف العدوانية ضد المدنيين في دونباس وسياستها المدمرة في انتهاك لاتفاقيات مينسك".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: "نوفوستي"