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بايدن: نرسل قوات إضافية إلى أوروبا للدفاع عن الناتو وليس للقتال في أوكرانيا

بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية

أخبار العالم

بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية
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أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

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