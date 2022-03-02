بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية
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أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.
أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.
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