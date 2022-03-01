مستشارة مادورو: الدول الغربية تحرض على كراهية روسيا
AFP Federico PARRA
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أكدت ديلسي رودريغيز مستشارة الرئيس الفنزويلي، أن الدول الغربية التي قاطعت خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس حقوق الإنسان، تحرض على الكراهية والتعصب تجاه روسيا.
وكتبت على "تويتر": "في البيت المشترك لحقوق الإنسان، يظهرون الكراهية والتعصب تجاه روسيا ويروجون لذلك.. هذا ما يفعله المسؤولون عن إثارة الأزمة في أوكرانيا".
وأضافت: "فنزويلا تنضم لدعاة الحوار باسم السلام".
وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن ممثلي حوالي 40 دولة غربية غادروا الاجتماع أثناء بث كلمة لافروف عبر الفيديو في جلسة لمجلس حقوق الإنسان.
المصدر: "تاس"
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