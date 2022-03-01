لافروف: تحالف "أوكوس" يحرض على بدء جولة سباق تسلح جديدة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الشراكة الثلاثية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة تؤثر سلبا على نظام عدم الانتشار النووي، وتوفر شروطا مسبقة لجولة سباق تسلح جديدة.

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وقال لافروف اليوم الثلاثاء متحدثا في جلسة لمؤتمر نزع السلاح في جنيف في شكل رسالة بالفيديو: "لدينا تساؤلات حول التعهد المثير للجدل المختلق من قبل أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة لإقامة شراكة أوكوس المغلقة. من الجلي أن أوكوس له تأثير سلبي على نظام عدم الانتشار النووي، وهو يثير التوتر ويشكل أرضية للبدء في جولة جديدة من سباق التسلح، وليس فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: تاس