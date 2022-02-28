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زيارة خاطفة للمستشار الألماني إلى إسرائيل

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زيارة خاطفة للمستشار الألماني إلى إسرائيل
AP
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيجري يوم غد الثلاثاء زيارة خاطفة لإسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن شولتس سيجري محادثات مع القادة الإسرائيليين ويزور متحف "ياد فاشيم" للهولوكوست، يرافقه رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت الصحيفة إن الزيارة تأتي وسط جهود دولية لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه "تم اقتراح إسرائيل كوسيط في الصراع بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا وأوكرانيا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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