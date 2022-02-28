بيربوك تدعو موسكو للتخلي عن خطوات وضع قوات الردع بحالة تأهب خاص

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، روسيا إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات "مشددة" في المستقبل، مثل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع بحالة تأهب قتالي خاص.

وقالت في مؤتمر صحفي مع نظيرتها السلوفينية أنزي لوغار: "في ضوء ما حدث في الأيام الأخيرة، علينا أن نتعامل بجدية مع ما يقوله الرئيس الروسي بوتين".

وأضافت، أن "الناتو لا يشكل تهديدا لروسيا".

وتابعت: "يمكن لبوتين أن يوقف هذه الحرب في أي لحظة.. أدعو روسيا إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات المشددة في المستقبل".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في وقت سابق، أن "برلين تتعامل ببالغ الجدية مع أمر الرئيس بوتين وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة".

وقال: "نتعامل بغاية الجدية مع تصريحات الرئيس الروسي، كما من الواضح تماما مدى عدم مسؤولية مثل هذا التهديد بحد ذاته".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

المصدر: "تاس"