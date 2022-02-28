ألمانيا: نتعامل مع أمر الرئيس بوتين بشأن قوات الردع الاستراتيجي بغاية الجدية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الاثنين، أن برلين تتعامل ببالغ الجدية مع أمر الرئيس بوتين وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

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وقال هيبشترايت للصحفيين: "نتعامل بغاية الجدية مع تصريحات الرئيس الروسي، كما من الواضح تماما مدى عدم مسؤولية مثل هذا التهديد بحد ذاته".

مع ذلك فقد أقر المتحدث بأن استخدام أسلحة نووية كان له دائما دور معين في "وضع سيناريوهات الدفاع المحتملة".

وأمس الأحد أمر فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

المصدر: "تاس"