إسرائيل.. شركة "إن إس أو" تقاضي صحيفة اتهمتها بالتجسس

أقامت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "إن إس أو غروب" دعوى تشهير ضد صحيفة نشرت سلسلة مقالات أشارت فيها إلى أن الشرطة استخدمت برامج التجسس ضد عشرات الشخصيات العامة بصورة غير قانونية.

وقالت الشركة في بيانها: "التحقيق الشامل الذي أجري يدحض محاولة أخرى لتشويه سمعة الشركة والعاملين فيها ويشكل دليلا إضافيا على أنه ليس كل تحقيق صحفي يحمل عنوانا مثيرا حول (إن إس أو غروب) يستند بالفعل إلى حقائق".

وطلبت "إن إس أو" تعويضا بقيمة مليون شاقل (310 ألف دولار)، وقالت إنها "ستوجهه إلى الجمعيات الخيرية".

وتستهدف دعوى "إن إس أو غروب" مقالا محددا نشر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال إن "الشركة سمحت للعملاء بحذف آثار استخدامهم لبرامج التجسس"، وهو ادعاء تنفيه الشركة، والتي واجهت رد فعل عنيف بشأن منتجها.

وشككت الشركة في مصداقية التقارير، ووصفتها بأنها "مغرضة ومنحازة وكاذبة".

وأثارت المقالات التي نشرتها صحيفة الأعمال الإسرائيلية "كالكاليست"، والتي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة، ضجة حول أن "الشرطة استخدمت بشكل غير مقيد لبرامج اختراق الهواتف المتطورة ضد مجموعة كبيرة من الشخصيات"، لكن تحقيق وزارة العدل في التقارير، والتي لم يكشف مصدرها، لم يعثر على أي مؤشر على سوء الاستخدام.

وقالت الصحيفة، إن "الشرطة استخدمت برنامج (بيغاسوس) برنامج التجسس المثير للجدل الذي طورته (إن إس أو غروب)، دون الحصول على أمر قضائي".

وبرنامج "بيغاسوس" هو أداة قوية تسمح لمستخدمها بالتسلل إلى هاتف الهدف وكشف محتوياته، بما في ذلك الرسائل وجهات الاتصال وسجل المواقع.

المصدر: "أ ب"