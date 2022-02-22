وزارة العدل الإسرائيلية: لا دليل على سوء استغلال الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن التحقيق باستخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة دون أمر من المحكمة، لم يجد "أي مؤشر" يدعم هذه المزاعم.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن التحقيق الذي قاده نائب المدعي العام للبلاد لم يجد دليلا يدعم هذه المزاعم. وأضافت: "لا توجد مؤشرات على استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس لاختراق هاتف أي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة على وسائل الإعلام، دون أمر من المحكمة".

ووجد التحقيق، بحسب الوزارة، أن الشرطة حصلت على تصريح بالتجسس على هواتف ثلاثة من الأشخاص الموجودين في القائمة، لكنها تمكنت من اختراق هاتف واحد فقط بنجاح، وإن تحقيقا أجري في استخدام نوع ثان من برامج التجسس التي تستخدمها الشرطة ولم يعثر على أي مؤشرات على ارتكاب مخالفات.

وأمر المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق الشهر الماضي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست دون ذكر مصادره، والذي اتهم الشرطة بالتجسس على سياسيين ومتظاهرين وأعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بما فيهم أحد أبنائه.

المصدر: AP