أنقرة: أردوغان عرض التوسط بين روسيا وأوكرانيا لأن لدينا علاقات قوية معهما

أعلن مدير دائرة الاتصالات للرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، عرض التوسط بين روسيا وأوكرانيا لأن لدى أنقرة علاقات قوية مع البلدين".

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وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قال فخر الدين ألتون: "نشهد حربا أخرى في منطقتنا..عرض الرئيس أردوغان التوسط بين روسيا وأوكرانيا لأن لدينا علاقات قوية مع البلدين..كما دعا إلى موقف موحد من جانب الحلفاء".

وأضاف ألتون: "بصفتنا تركيا، فعلنا كل ما في وسعنا لمنع ذلك على المستوى الدبلوماسي، ولم تلق دعواتنا لإصلاح نظام الأمم المتحدة آذانا صاغية، وشهدنا العواقب الوخيمة لهذه الأزمة الأخيرة..كان من الممكن تفادي هذه الحرب لو تم الاستجابة لدعواتنا".

وتابع: "لقد طالبنا مرارا وتكرارا بحل دبلوماسي، لكن الحرب أصبحت حقيقة واقعة الآن..لقد كان افتقار المجتمع الدولي إلى الوحدة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والعالمية مشكلة رئيسية تماما كما حدث بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية".

As Türkiye, we have done everything we can to prevent this at the diplomatic level. Our calls to reform the UN system have fallen on deaf ears and we have seen the dire consequences in this latest crisis. This war could have been prevented if our calls were heeded. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2022

وأكمل مدير دائرة الاتصالات للرئاسة التركية: "هذا الصراع يضعنا وجها لوجه مع مأساتين..الأولى هي التحدي الإنساني وسوف تقوم تركيا بما هو ضروري..مثلما كنا روادا على هذه الجبهة في صراعات إقليمية أخرى، سنفعل الشيء نفسه في هذه الصراع..المأساة الثانية هي الهجمات المستمرة على الحقيقة..نحن ندرك تماما ونعمل على مواجهة حملات التضليل والمعلومات المضللة..في حرب المعلومات هذه، سنقف مع الحقيقة بغض النظر عن مصدرها".

واستطرد فخر الدين ألتون: "هناك الكثير من التكهنات والتعليقات حول سياسة تركيا. يجب أن يطمئن الجميع إلى أن الإجراءات الدبلوماسية التركية وتنسيقها مع الحلفاء سيركز دائما على كيفية تحقيق حل سريع وسلمي للصراع".

وأضاف ألتون: "تؤمن تركيا بالقوة البناءة والإبداعية للدبلوماسية وتحاول استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية في كل أزمة..هذا الصراع الأخير مؤسف وغير ضروري..سنحاول منع العواقب الفورية والطويلة المدى لهذه الحرب".

المصدر: RT