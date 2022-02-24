كندا تفرض عقوبات على 58 فردا وكيانا روسيّا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض بلاده عقوبات على 58 فردا وكيانا روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، التي "تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وقال: "اليوم وعلى وقع العملية العسكرية الروسية الطائشة والخطيرة، نفرض مزيدا من العقوبات الصارمة" على روسيا.

وأضاف أن "العقوبات تستهدف عددا من أفراد النخبة الروسية وعائلاتهم، ومصارف روسية" وأن "كندا ألغت أيضا تصاريح التصدير إلى روسيا".

وسارعت الدول الغربية إلى التهديد وفرض عقوبات "قوية" ضد روسيا، مع إقرار بعض القادة بأن لها تداعيات قد تضر بالاقتصاد العالمي، وذلك على خلفية اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك، والعملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "أ ف ب"