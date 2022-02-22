كندا تعلن استعدادها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقالت جولي في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" إن كندا "تدين بشدة" اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

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وأضافت: "هذا انتهاك واضح لاتفاقيات مينسك وميثاق الأمم المتحدة وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها".

وتابعت أن "كندا، مع شركائها وحلفائها، سترد بقوة على هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي".

وأردفت قولها: "نحن نستعد لفرض عقوبات اقتصادية منفصلة عن تلك المعدّة للرد على أي غزو عسكري روسي جديد لأوكرانيا".

وختمت قولها: "كندا ستبقى ملتزمة التزاما راسخا بدعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

Voir ci-dessous ma déclaration sur la situation en Ukraine. pic.twitter.com/DY53505EAr — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 21, 2022

المصدر: RT