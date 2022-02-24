وزيرة نمساوية سابقة: على الأوربيين الاختيار بين جيوبهم والوضع السياسي في أوكرانيا
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علقت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل على العقوبات ضد روسيا التي تبناها الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت كنيسل في حديث خاص لـRT الخميس: "السؤال الكبير الآن للحكومات الأوروبية، هو ما الأهم بالنسبة لهم، السياسة في أوكرانيا، أم كيف سيستطيع مواطنوهم دفع فواتير الكهرباء والغاز؟".
واستطردت بالإشارة إلى مشكله ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي تعاني منها الدول الأوروبية، لافتة إلى أن العقوبات ستؤثر على الجانب الروسي وعلى الشركات الأوروبية والمواطنيين العاديين في أوروبا.
المصدر: RT
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