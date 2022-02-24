لافروف: روسيا ستكون دائما مستعدة للحوار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد موسكو للعودة إلى الحوار الذي سيعيد المجتمع الدولي إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن الوزير لافروف قوله خلال محادثات مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري: "لسوء الحظ، لا يحترم أصدقاؤنا الغربيون القانون الدولي، ويحاولون تدميره والترويج لما يسمونه - النظام القائم على القواعد".

وأضاف لافروف، أن "الطريقة التي لا تقتصر بها الدول الغربية على أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمطالبة بنطاق واسع، فضلا عن كيفية ترويجها للاستراتيجيات المزعومة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تشهد على شهيتها لجميع الكوكب".

وتابع: "نأمل أن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولي والالتزامات الدولية.. سنكون بالتأكيد مستعدين دائما لحوار سيعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: RT