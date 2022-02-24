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زاخاروفا: العملية العسكرية الخاصة محاولة لمنع حرب شاملة

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زاخاروفا: العملية العسكرية الخاصة محاولة لمنع حرب شاملة
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، هي محاولة لمنع حرب شاملة.

وشددت زاخاروفا على أن، هذه ليست بداية حرب، بل محاولة لمنع وقوع حرب عالمية شاملة.  

وأضافت زاخاروفا، في حديث تلفزيوني: "هذه ليست بداية حرب. هذا أولا، وهذا مهم للغاية. رغبتنا في منع التطورات التي يمكن أن تتطور إلى حرب عالمية. وثانيا، هذه نهاية الحرب".

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في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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المصدر: نوفوستي

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