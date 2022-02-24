الناتو يفعل "الخطط الدفاعية" للحلفاء ويعقد قمة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيعقد قمة عبر الفيديو الجمعة مخصصة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرغ بأن الناتو فعل "خططه الدفاعية" لنشر قوات إضافية في الدول الأعضاء.

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وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع طارئ لسفراء دول الحلف "دعونا إلى قمة عبر الفيديو غدا الجمعة لتحليل المسار الذي يجب سلوكه وفعلنا الخطط الدفاعية بهدف التمكن من نشر قدرات قوة الرد حيث يلزم الأمر".

وأوضح أن "الناتو ليست لديه قوات في أوكرانيا، وليست لديه أي خطط لإرسال قوات إلى هذا البلد".

وتابع "لقد عززنا وجودنا في شرق أوروبا منذ أسابيع.. لدينا آلاف الجنود وسنرسل مزيدا من القوات في الأيام المقبلة".

وتحدث ستولتنبرغ عن "إرسال عناصر" من قوة الرد التابعة للناتو والتي تضم 40 ألف جندي ولديها قوة عمل مشتركة عالية الجهوزية مؤلفة من ثمانية آلاف عسكري بينهم سبعة آلاف فرنسي، مع وحدة جوية موضوعة حاليا تحت القيادة الفرنسية.

وذكّر بأن "هذا الانتشار يهدف إلى منع حصول هجوم" ومهمة الناتو دفاعية، موضحا أن أي هجوم ضد أحد أعضاء الحلف سيعتبر بمثابة الهجوم ضدهم جميعا.

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: أ ف ب