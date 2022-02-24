 
مباشر

رئيس وزراء هولندا يدعو لعقوبات ضد بوتين

أخبار العالم

رئيس وزراء هولندا يدعو لعقوبات ضد بوتين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgp6

قال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون موجهة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات "صارمة للغاية" ضد روسيا الاتحادية.

ونقلت الصحيفة الهولندية Algeemen Dagblad عن روتي قوله: "ستسهدف هذه العقوبات بوتين وحكومته وليس روسيا، وعلينا أن نضربه بشدة".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية
زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا