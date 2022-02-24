رئيس وزراء هولندا يدعو لعقوبات ضد بوتين

قال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون موجهة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات "صارمة للغاية" ضد روسيا الاتحادية.

ونقلت الصحيفة الهولندية Algeemen Dagblad عن روتي قوله: "ستسهدف هذه العقوبات بوتين وحكومته وليس روسيا، وعلينا أن نضربه بشدة".

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في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي