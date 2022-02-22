 
مباشر

زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية

أخبار العالم

زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية
Sputnik Russian Foreign Ministry
Russian Foreign Ministry
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg9x

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات الغربية ضد روسيا غير شرعية.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة "بي بي سي": "نعتبر أن هذه العقوبات غير شرعية، فقد أدركنا منذ فترة طويلة أن هذه هي الأداة الوحيدة التي يستخدمها زعماء الدول الغربية ضدنا من أجل إعاقة تطورنا".

إقرأ المزيد
أمين عام الناتو: تجنب اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا
أمين عام الناتو: تجنب اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا

وأعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق عن فرض عقوبات على روسيا على إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وطالت العقوبات 27 شخصا وكيانا روسيا، يقول الاتحاد الأوروبي إنهم على علاقة بقرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، ويمولون العمليات الروسية في منطقة دونباس. وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 21 فبراير مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا