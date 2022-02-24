"هآرتس": موسكو توجه رسالة إلى تل أبيب

قالت صحيفة "هآرتس" إنه بعد وقت قصير من نشر بيان دعم إسرائيل لأوكرانيا، "وجهت موسكو رسالة إلى تل أبيب بتأكيد عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وذكرت الصحيفة "الإسرائيلية" أنه "في إحاطة شهرية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء، هاجم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إسرائيل وأكد موقف روسيا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وأنها جزء لا يتجزأ من سوريا".

وقال بوليانسكي: "نحن قلقون من خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949. لا تعترف روسيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي هي جزء من سوريا".

#Polyanskiy: We're concerned over Tel Aviv’s announced plans for expanding settlement activity in the occupied #GolanHeights, which contradicts the provisions of the 1949 Geneva Convention. Russia doesn't recognize Israel's sovereignty over Golan Heights that are part of #Syria. pic.twitter.com/slHQSefJp5 — Russian Mission UN (@RussiaUN) February 23, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه التصريحات تأتي بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولأول مرة منذ اندلاع الصراع بيانا يؤيد أوكرانيا"، لافتة إلى أن "إسرائيل امتنعت عمدا عن ذكر روسيا أو الرئيس فلاديمير بوتين في البيان الرسمي لمنع نشوب صراع من شأنه أن يجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة هجماتها في سوريا".

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "تدعم إسرائيل وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وتعرب عن قلقها على رفاهية 8000 إسرائيلي في أوكرانيا وعلى مصير الجالية اليهودية".

المصدر: "هآرتس"