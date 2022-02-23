إسرائيل: ندعم سيادة أوكرانيا ومستعدون للإسهام في إيجاد حل دبلوماسي في دونباس

في أول تعليق منها على الموضوع، أبدت إسرائيل دعمها لسيادة أوكرانيا، على خلفية قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن إسرائيل "تشارك المجتمع الدولي قلقه إزاء الخطوات التي تم اتخاذها في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير للوضع".

وأبدت الوزارة أمل إسرائيل في "إيجاد حل دبلوماسي سيؤدي إلى استعادة الهدوء" واستعدادها لـ"المشاركة في هذه المساعي إذا اقتضى الأمر ذلك".

وجاء في البيان: "تدعم إسرائيل وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما تهتم دولة إسرائيل برفاه آلاف المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا والجالية اليهودية الكبيرة هناك".

وأبدت الوزارة استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية فورية إلى أوكرانيا لتلبية احتياجاتها، مؤكدا أن هناك اتصالات بين الطرفين لمناقشة هذه المسألة.

وتابعت: "تواصل إسرائيل حوارها الوثيق مع شركائها بشأن سبل استئناف الجهود الدبلوماسية".

وتتخذ إسرائيل موقفا حذرا وتمتنع غالبا في البيانات الرسمية عن الوقوف إلى جانب أي من طرفي التصعيد الحالي حول أوكرانيا، ويعد أن ذلك يأتي خصوصا بسبب اهتمام تل أبيب بتعاونها مع روسيا، لاسيما في سوريا.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن حكومة إسرائيل اعترضت محاولة الولايات المتحدة تسليم بطاريات من منظومة "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات