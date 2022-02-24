البنتاغون: قنوات الاتصال بين الجيشين الأمريكي والروسي ما زالت مفتوحة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي إن العسكريين الأمريكيين يبقون قنوات الاتصال مفتوحة مع نظرائهم الروس، ولا يعتقد أنهم سيغلقونها وسط التصعيد حول أوكرانيا.

وصرح كيربي في مؤتمر صحفي: "لا نرى ما يشير إلى أن خطوط الاتصال هذه مغلقة".

إقرأ المزيد

وكشف المتحدث باسم البنتاغون عن اتصالات بين وزيري الدفاع ورئيسا الأركان العامة في البلدين جرت منذ فترة قريبة.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن ترسل قوات مسلحة إلى أوكرانيا لخوض حرب مع روسيا تحت أي ظرف من الظروف.

المصدر: "نوفوستي"