البابا يحذر من "سيناريوهات مقلقة بشكل متزايد" في أوكرانيا

حذر البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، من "سيناريوهات مقلقة بشكل متزايد" في أوكرانيا، داعيا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يسبب المزيد من المعاناة للسكان.

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وقال البابا، خلال اللقاء الأسبوعي مع جمهوره، إن "التهديد بالحرب في أوكرانيا تسبب في ألم شديد في قلبي". وأضاف: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية، تظهر سيناريوهات مقلقة بشكل متزايد".

وطلب من جميع الأطراف المعنية "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يسبب المزيد من المعاناة للسكان".

وأعلن الأربعاء 2 مارس، يوما عالميا للصوم والصلاة من أجل السلام، و"من أجل تجنب جنون الحرب".

المصدر: AFP