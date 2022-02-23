حكومة أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

أوصت حكومة أوكرانيا رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

يتبع..