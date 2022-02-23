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حكومة أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

أخبار العالم

حكومة أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا
Sputnik
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أوصت حكومة أوكرانيا رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

يتبع..

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