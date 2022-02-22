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الشرطة الهولندية تطوق متجرا في ساحة شهيرة بسبب حدث أمني

الشرطة الهولندية تطوق متجرا في ساحة شهيرة بسبب حدث أمني

أخبار العالم

الشرطة الهولندية تطوق متجرا في ساحة شهيرة بسبب حدث أمني
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أعلنت الشرطة الهولندية أن مسلحا دخل مساء الثلاثاء متجرا في أمستردام يقع في واحدة من أبرز ساحات العاصمة، مشيرة إلى أن عناصرها طوقوا المكان.

وقالت الشرطة في تغريدة "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع".

يتبع..

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