الشرطة الهولندية تطوق متجرا في ساحة شهيرة بسبب حدث أمني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg9l
أعلنت الشرطة الهولندية أن مسلحا دخل مساء الثلاثاء متجرا في أمستردام يقع في واحدة من أبرز ساحات العاصمة، مشيرة إلى أن عناصرها طوقوا المكان.
وقالت الشرطة في تغريدة "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع".
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.