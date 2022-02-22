 
مباشر
عاجل
الكرملين: موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية ولا ترغب في قطع علاقاتها مع كييف

أردوغان: نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية

أخبار العالم

أردوغان: نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية
AP
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg55

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد "تعزيز علاقاتها مع السعودية ".

إقرأ المزيد
أردوغان يتحدث عن نهج تركيا في العلاقات مع السعودية ومصر
أردوغان يتحدث عن نهج تركيا في العلاقات مع السعودية ومصر

وقال رجب طيب أردوغان: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس التركي على  أن "الحوار مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال خطوات ملموسة في الفترة المقبلة".

المصدر: "الأناضول"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا