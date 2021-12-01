أردوغان يتحدث عن نهج تركيا في العلاقات مع السعودية ومصر

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات مع كل من السعودية ومصر.

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وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "TRT" الحكومية: "سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل".

وفيما يخص العلاقات مع مصر أكد أردوغان أنها متواصلة على مستوى الوزراء، معتبرا أنه يمكن أن يحدث هناك تقارب بينهما مثل ذلك الذي حصل مع الإمارات.

وصرح: "مع مصر أيضا لا أقول إنه غير ممكن الحدوث، بل هو ممكن أيضا، وهو سيكون في مصلحة شعوب المنطقة... يمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص أيضا".

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واتخذت تركيا سابقا خطوات مكثفة لتحسين علاقاتها السياسية المتوترة مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، ومصر.

وتعود الخلافات بين تركيا والدول العربية المذكورة إلى قضايا عدة على رأسها الدعم التركي لجماعة "الإخوان المسلمين"، لكن في الآونة الأخيرة أقامت أنقرة محادثات متعددة مع الرياض وأبو ظبي والقاهرة بتطبيع العلاقات بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الاقتصادي.

المصدر: "TRT" + وكالات