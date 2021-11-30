أردوغان: تقاربنا مع الإمارات "خطوة تاريخية" وحدوث أمر مماثل مع مصر ممكن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن خطوات التقارب التي اتخذتها تركيا مع الإمارات "تاريخية".

ونقل مراسلنا عن أردوغان قوله: "الآن وقعنا اتفاقيات بقيمة 11 مليار دولار مع الإمارات، وسأزور هذا البلد في النصف الأول من فبراير"، مؤكدا أن "العلاقات مع الإمارات ستذهب إلى مستويات متقدمة جدا، ولدينا خطط واعدة في هذا المسار".

كما أشار الرئيس التركي إلى إمكانية إجراء زيارات مماثلة مع دولة البحرين.

وفي حديثه عن مصر، أكد أردوغان أن التقارب مع القاهرة "أمر ممكن أيضا"، لافتا إلى أنه "سيكون في مصلحة شعوب المنطقة".

وأضاف أن "العلاقات مع مصر الآن في مستوى وزارات الخارجية، ومن الممكن أن يتطور ذلك بشكل واضح أيضا".

يذكر أن تركيا والإمارات وقعتا، الأسبوع المنصرم، على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا.

المصدر: RT