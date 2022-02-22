الرئيس الأوكراني يدعو روسيا إلى التفاوض من أجل الحل بـ"بأي صيغة كانت"

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن كييف تدعو روسيا إلى حل القضية والتوتر شرق أوكرانيا من خلال الحوار بأي صيغة كانت.

وقال زيلينكسي، اليوم الثلاثاء: "نحن نتفهم جميع المخاطر، ونحث روسيا، وليس للمرة الأولى، على حل هذه المسألة من خلال الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن مستعدون للجلوس في جميع الأماكن (بأي شكل) (من أجل الحوار).. روسيا تعرف ذلك جيدا.. تلقينا ردا وكان الجواب بالأمس، واليوم نقوله على الملأ.. على أوكرانيا الرد على ذلك، وحماية سيادتها ودولتنا".

إقرأ المزيد

وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأنه لن يكون هنالك تصعيد عسكري من جانب روسيا، "نعتقد أنه لن تكون هناك حرب ضد أوكرانيا ولن يكون هناك تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا وإذا حدث ذلك سنطبق الأحكام العرفية ( قانون في حالة الحرب)".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريات دونباس.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

المصدر: نوفوستي