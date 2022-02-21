بوتين: قررنا الاعتراف بسيادة دونيتسك ولوغانسك فورا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة موجهة إلى الشعب الروسي، يوم الاثنين، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد، وأتوجه إليكم ليس فقط لإعطاء تقييماتنا لما يحدث، بل وإطلاعكم على القرارات المتخذة والخطوات المحتملة اللاحقة على هذا الاتجاه".

وأشار بوتين إلى أن "أوكرانيا بالنسبة لنا ليست بلادا مجاورة عادية، بل هي جزء لا يتجزأ من تاريخنا وثقافتنا ومجالنا الروحي".

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