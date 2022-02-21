بوتين يكشف "لأول مرة" عن سؤال طرحه على كلينتون عام 2000 حول "قبول انضمام روسيا للناتو"

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لأول مرة" أنه سأل الرئيس الأمريكي في حينه، بيل كلينتون، عام 2000، حول موقفه من انضمام محتمل لروسيا إلى الناتو.

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وقال بوتين، في خطاب للشعب الروسي ألقاه مساء اليوم بشأن مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إن العلاقات بين روسيا والغرب في التسعينيات وأوائل القرن الـ21 "كانت على مستوى عال".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا نفذت كل التزاماتها" ضمن الاتفاقات مع الغرب "بما في ذلك سحب قواتها من ألمانيا ومن دول شرق ووسط أوروبا وقدمت بذلك مساهمة ضخمة في تجاوز إرث الحرب الباردة".

وتابع بوتين: "اقترحنا بشكل ممنهج خيارات محتملة للتعاون بما في ذلك في إطار مجلس روسيا الناتو. وأكثر من ذلك، سأقول الآن ما لم أتحدث عنه بشكل علني أبدا، سأقول ذك لأول مرة. في العام 2000 خلال زيارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته في حينه، بيل كلينتون، إلى موسكو، سألته كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع إمكانية قبول انضمام روسيا في الناتو".

وتابع الرئيس الروسي: "لن أكشف عن كل تفاصيل ذلك الحديث، لكن الرد على سؤالي بدا متحفظا بما فيه الكفاية. أما رد الأمريكيين على هذا الاحتمال في الحقيقة فمن الممكن متابعته بخطواتهم العملية بحق بلادنا، إنها تشمل دعما سافرا للإرهابيين في شمال القوقاز، والتعامل بلا مبالاة مع مباعث قلقنا بشأن توسع الناتو والانسحاب من المعاهدة حول أنظمة الدفاع الجوي وغيره".

المصدر: RT