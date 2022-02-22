لندن: ننظر إلى حشد مدرعات بالقرب من دونباس على أنه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلن مسؤول حكومي بريطاني اليوم الثلاثاء أن لندن تنظر إلى حشد مدرعات بالقرب من دونباس على أنه بدء "الغزو الروسي" لأوكرانيا.

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وفي تصريحات لـ "سكاي نيوز" أعرب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد عن الموقف العام لحكومة المملكة المتمثل في اعتبار تحركات الآليات العسكرية الثقيلة قرب دونباس ببدء عملية "الغزو".

وقال الوزير: "لقد جاء ما شاهدناه خلال الساعات الأخيرة دليلا على أن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قرر مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. لقد قلنا مرارا أنه أمر غير مقبول إطلاقا. رأيناه يعترف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. كما ثمة تقارير بأنه أرسل قوات ودبابات (إلى هناك)، وأظن أن ذلك ذلك يشير إلى أن غزو أوكرانيا قد بدأ".

وكانت السلطات البريطانية حذرت سابقا من أن عبور العسكريين الروس لحدود أوكرانيا "ولو قيد أنملة" سيكون سببا لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو فورا، ويتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان الثلاثاء من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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وفي تصريحات لـ "بي بي سي" ذكر جاويد أن لندن ما زالت لا تنظر في إمكانية إرسال عسكريين بريطانيين إلى أوكرانيا، كما أنه دعا روسيا إلى "الجلوس إلى طاولة المفاوضات" وتبني طريق الدبلوماسية لخفض التوتر حول أوكرانيا.

وفي 21 فبراير أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع وئيسيهما على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. كما وجه بوتين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين ووزارة الدفاع بضمان السلام على أراضيهما.

المصدر: "تاس"