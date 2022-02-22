جونسون: بريطانيا ستفرض حزمة عقوبات محدودة على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء عن أن المملكة ستفرض "حزمة عقوبات محدودة" ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وأوضح جونسون خلال اجتماع طارئ عقده مع أعضاء الحكومة البريطانية أن العقوبات تستهدف ليس فقط جهات في دونباس، بل كذلك داخل روسيا ذاتها، وأنها ستضرب المصالح الاقتصادية الروسية "بقسوة شديدة".

وأضاف أن المملكة مستعدة لفرض إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا في حال إقدامها على "غزو واسع النطاق" للأراضي الأوكرانية.

وفي 21 فبراير أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع رئيسيهما على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. كما وجه بوتين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين، ووزارة الدفاع بضمان السلام على أراضيهما.

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المصدر: وكالات