مسؤولون أمريكيون: العودة للاتفاق النووي قد تتحقق خلال يومين وستتضمن بروتوكولا لرفع العقوبات عن إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الاثنين، قولهم إن العودة للاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين.

وقالت الصحيفة إن إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، "على الرغم من أن المفاوضين لا يزالون يتجادلون بشأن المطالب النهائية من طهران، بما في ذلك نطاق تخفيف العقوبات".

وأوضح مسؤولون مشاركون في المحادثات أن "اتفاقا قد يكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين".

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، إلى أن "الاتفاق سيعيد فرض قيود مشددة ولكن مؤقتة على برنامج إيران النووي، وفي المقابل، سيتم تعليق العقوبات الأمريكية التي أدت إلى جمود معظم التجارة الدولية مع إيران".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت، اليوم الاثنين، أن المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدما كبيرا.

المصدر: "وول ستريت جورنال"