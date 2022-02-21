الخارجية الروسية: موسكو تأمل ألا يؤدي تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى تصعيد التوترات

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة بليبيا، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي، إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية هناك.

وبحسب كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام المشاركين في مؤتمرالشرق الأوسط الحادي عشر لنادي فالداي الدولي، التي تلا نصها نائب الوزير، ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا: "من جانبنا، نحافظ على علاقات مستقرة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الرائدة في غرب وشرق وجنوب ليبيا. وسواء على المستوى الثنائي أو على المنصات الدولية، نشجع السياسيين الليبيين على الانخراط في حوار بناء والبحث عن حل وسط".

وتابع الوزير: "نأمل ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 ، إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية، وألا يؤدي إلى تجميد العملية السياسية".

المصدر: تاس