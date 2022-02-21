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رئيس فنلندا: الوضع الأمني في العالم أكثر خطورة من زمن الحرب الباردة

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رئيس فنلندا: الوضع الأمني في العالم أكثر خطورة من زمن الحرب الباردة
Globallookpress Tobias Hase
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو
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حذر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو من "التهديدات المحدقة" بالأمن في العالم وسط غياب اتفاقيات بين روسيا والغرب.

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وقال نينيستو في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN وتم بثها اليوم الأحد: "أظن أننا اليوم في وضع أكثر خطورة من الحرب الباردة التقليدية لأنه كانت هناك في حينها على الأقل اتفاقات معينة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في مجال الحد من الأسلحة وغيرها".

وأكد الرئيس الفنلندي أن بلاده لا ترى في الوقت الراهن أسبابا للنظر في انضمامها إلى الناتو، مع أنه اعترف بأن هذا الموضوع يثير نقاشات في بلاده على خلفية التوتر حول أوكرانيا. وقال نينيستو: "هناك نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع.. لكنني لا أرى أي أسباب، في الوقت الحالي على الأقل، للقيام بتغييرات حادة ومفاجئة. إنه قرار يحتاج إلى التفكير المعمق".

المصدر: "تاس"

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