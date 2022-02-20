تقرير: كوريا الجنوبية تفكر بتقاسم مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا إثر الأحداث الأخيرة

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مسؤولين أن كوريا الجنوبية تفكر جديا بتقاسم مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا وسط اضطرابات الإمدادات التي تلوح بالأفق بسبب الأزمة الأوكرانية.

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ونقلت "يونهاب" عن مسؤول بوزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: "تفكر الحكومة الكورية بجدية في دعم أوروبا، إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا وخلق صعوبات في إمدادات الغاز الطبيعي".

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

هذا وتشهد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا استهدافات وقصفا متواصلا للمناطق السكنية والمرافق العامة من قبل الجيش الأوكراني بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

المصدر: RT + ""يونهاب"