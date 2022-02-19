الرئيس الأوكراني يهاجم الأمم المتحدة ويطالب الناتو بتقديم "أجوبة صريحة"

هاجم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة، معتبرا أنها عاجزة حتى عن حماية نفسها، فيما طالب الناتو بتقديم رد صريح حول آفاق انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

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وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن هيكل الأمن العالمي هش ويحتاج إلى التحديث... إنه مدمر تقريبا. لقد فات الأوان للتفكير في الإصلاح عندما حان الوقت لبناء نظام جديد. لقد فعلت البشرية ذلك مرتين حيث دفعت ثمنا باهظا للغاية تمثل في حربين عالميتين. لدينا فرصة لكسر هذا الاتجاه قبل أن يصبح انتظاما، وبدء بناء هذا النظام (الجديد) قبل سقوط ملايين الضحايا".

وأردف: "منذ 15 سنة أعلنت روسيا هنا بالضبط عن عزمها تحدي الأمن العالمي. كيف رد العالم على ذلك؟ بالمصالحة! والنتيجة من ذلك هي ضم القرم والعدوان على بلادي على الأقل. الأمم المتحدة التي من شأنها حماية العالم والأمن العالمي لا تستطيع حتى حماية نفسها حينما يتم انتهاك واقعها، عندما تقود دولة عضو في مجلس الأمن الدولي بضم أراضي دولة أخرى تعد من مؤسسي الأمم المتحدة".

كما اتهم الرئيس الأوكراني الأمم المتحدة بتجاهل "منصة القرم" التي قال إنها تهدف إلى إنهاء "احتلال شبه الجزيرة من قبل روسيا".

وانتقد زيلينكي حلف شمال الأطلسي بسبب الغموض حول آفاق انضمام بلاده إليها، قائلا: "ألا تستحق أوكرانيا الحصول على أجوبة مباشرة وصريحة؟ هذا الأمر يخص كذلك الناتو. يقال لنا إن الأبواب مفتوحة لكن عمليا لا يزال الدخول للأطراف الخارجية ممنوعا. إذا لا يرغب بعض أعضاء الحلف في رؤيتنا ضمنه أو إذا كان جميع أعضاء الحلف لا يريدون رؤيتنا فيه فقولوا ذلك لنا بصراحة".

وتابع: "الأبواب المفتوحة أمر جيد لكننا نحتاج إلى أجوبة مفتوحة وليس إلى القضايا المغلقة على طول سنوات".

كما دعا الرئيس الأوكراني في كلمته إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا فورا، فيما أشار إلى أنه "لا يعرف ماذا ينوي فعله" نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مقترحا عقد لقاء بينهما.

المصدر: وكالات