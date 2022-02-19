فريق RT يتعرض لإطلاق نار في أراضي "دونيتسك الشعبية" بجنوب شرق أوكرانيا

أعلنت قناة RT العربية أن مراسلها مكسيم الطوري وفريقه تعرضوا اليوم السبت لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد بجنوب شرق أوكرانيا.

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وفي اتصال مع القناة، أوضح مراسلنا أن الفريق تعرض للقصف من أسلحة ثقيلة من طرف المواقع الأوكرانية، وذلك أثناء قيام الفريق بتغطية التطورات الميدانية في بلدة زايتسيفو، على بعد 300 متر من خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس.

وشكر جميع من أعرب عن قلقه إزاء مصير أعضاء فريقه، مؤكدا أنه وزملاءه غادروا منطقة القصف بسلام، وهم بخير.

المصدر: RT