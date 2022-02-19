حلف الناتو يعلن عن رفع مستوى تأهب قواته بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية

أفادت وكالة "DPA" بأن حلف الناتو رفع مستوى تأهب قواته بسبب تصعيد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية و"الأزمة مع روسيا".

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ونقلت الوكالة عن تصريح لمصدر مقرب من الحلف قوله إن قوات الناتو للرد السريع تقع حاليا في حالة تأهب قصوى.

وأضاف أنه يجب على جنود القوات منذ الآن أن يكونوا جاهزين لنقلهم إلى منطقة للنزاع العسكري في غضون أسبوع واحد، مدققا أن هذه الفترة كانت تبلغ سابقا 30 يوما.

المصدر: Belta