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روسيا تنفي اتهامات أمريكية بتورطها بالهجمات السيبرانية على أوكرانيا

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روسيا تنفي اتهامات أمريكية بتورطها بالهجمات السيبرانية على أوكرانيا
AP
مبنى السفارة الروسية لدى واشنطن
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نفت السفارة الروسية بواشنطن اتهامات نائبة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، آن نويبرغر، لروسيا بوقوفها وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المصارف ووزارة الدفاع الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن السفارة ونشر في صفحتها على "فيسبوك"، أمس الجمعة، أن تصريحات نويبرغر تعد "معادية لروسيا بوضوح".

وأضاف: "ننفي بشكل قاطع تصريحات الإدارة الأمريكية التي لا أساس لها، ونشير إلى أن روسيا ليست لها أي صلة بالأحداث المذكورة، وهي لم تجر ولا تجري مبدئيا عمليات "خبيثة" في مجال الإنترنت".

المصدر: تاس

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