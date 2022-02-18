البيت الأبيض: روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا
Globallookpress Michael Reynolds - Pool via CNP
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حمّلت واشنطن روسيا "مسؤولية" الهجمات الإلكترونية التي استهدفت العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين، علما أن موسكو نفت أي مسؤولية لها عن تلك الهجمات.
وقالت آن نويبرغر مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية "نرى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع".
وكان مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا أعلن الثلاثاء أن عددا من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تتعرض لهجوم إلكتروني من نوع DDOS.
المصدر: "أ ف ب"
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