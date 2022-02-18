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لوكاشينكو يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

أخبار العالم

لوكاشينكو يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
Sputnik
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أفادت قناة "تلغرام" بوصول الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الروسي والبيلاروسي اليوم تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وقضايا الأمن في المنطقة، والأعمال المشتركة بهدف ضمان المصالح الوطنية المتبادلة، بالإضافة إلى مواضيع دولية.

وتجري هذه المحادثات على خلفية تصعيد حدة التوتر في شرق أوروبا، وخاصة الاتهامات التي توجهها الدول الغربية إلى روسيا بتخطيطها المزعوم لشن "هجوم" على أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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