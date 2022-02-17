لوكاشينكو: مينسك جاهزة لعمل كل شيء من أجل إحلال السلام في دونباس

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، استعداد بلاده لعمل ما بوسعها لإحلال السلام في دونباس في إطار الاتفاقيات التي سيتوصل إليها الرئيسان الروسي والأوكراني.

وقال لوكاشينكو أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "كان من الممكن نسيان الصراع في دونباس منذ فترة طويلة، إذا أرادت حكومة أوكرانيا ذلك. ماذا نستطيع فعله؟ هناك الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. وهناك الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي. سنفعل ما يريدانه. الهدف هو نفسه - السلام في دونباس. نحن مستعدون لفعل كل شيء".

كما شدد على استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات الضرورية لروسيا، بما فيها العسكرية والاقتصادية.

وفي الوقت ذاته دعا لوكاشينكو الدول الغربية للتهدئة والاعتراف بأن تصريحاتها حول "الخطط الروسية لشن هجوم على أوكرانيا" كانت خاطئة. وقال مخاطبا الصحفيين الغربيين: "ماذا تفعلون هنا على بعد آلاف الكيلومترات؟ حسنا لنفترض أن خبراءكم متواجدون في أوكرانيا وقواتكم في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. ماذا تفعلون هنا؟ على بعد آلاف الكيلومترات؟... لقد اتهمتم روسيا وبيلاروسيا بأننا سنغزو أوكرانيا يوم أمس. لكننا لم نغزوا. واستخباراتكم ومليارات الدولارات التي تنفقها لا قيمة لها. على الأقل اعترفوا بذلك".

هذا ولم يستبعد لوكاشينكو من أن حل مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيكون مشتركا بين بلاده وروسيا.

ودقق: " سنتفق مع بوتين على ما يجب فعله لتحقيق أفضل نتيجة بالنسبة لروسيا وبيلاروس، إنه سيكون قرارا مشتركًا".

المصدر: نوفوستي