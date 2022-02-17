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بسبب عبارة مكتوبة على كمامته.. طرد راكب من طائرة أمريكية! (فيديو)

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بسبب عبارة مكتوبة على كمامته.. طرد راكب من طائرة أمريكية! (فيديو)
تويتر
طرد راكب من طائرة أمريكية
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أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لحظة طرد راكب من طائرة أمريكية بسبب كمامة كان يرتديها مكتوب عليها عبارة مناهضة للرئيس جو بايدن.

ويظهر الفيديو الراكب وهو يتجادل مع إحدى المضيفات، التي تعمل في شركة "Allegiant Airlines" المحلية.

وقالت مضيفة الطيران إن القناع الطبي كان يحمل عبارة "هيا بنا براندون" ( Let's go Brandon)، وهو اتجاه شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي يسخر من إدارة بايدن والتغطية الإعلامية للرئيس الأمريكي.

وفي بيان لشبكة " فوكس نيوز" الأمريكية، ، أكدت شركة "Allegiant Airlines" على أنه تم إبعاد الراكب لتجاهله تعليمات مضيفة الطيران.

المصدر: "فوكس نيوز"

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