الكرملين ينشر نص حوار بين بوتين وماكرون حول إمكانية الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

بخطوة غير مسبوقة نشر الكرملين جزءا من المحادثات المغلقة التي جرت الأسبوع الماضي بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا إيمانويل ماكرون بشأن التصعيد الحالي في جنوب شرقي أوكرانيا.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس جزءا من الحوار الذي جرى بين بوتين وماكرون بشأن مسألة إمكانية اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بعد أن تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تفاصيل حوار الرئيسين بشأن هذه المسألة الحساسة.

ووجه بيسكوف انتقادات إلى لودريان، مشددا على أن تصريحاته (التي نقل فيها الوزير الفرنسي عن بوتين قوله لماكرون إنه لن يراعي المبادرة التشريعية التي تقدم بها الحزب الشيوعي الروسي للاعتراف بجمهوريتي دونباس) تشوه تفاصيل الحوار بين الرئيسين.

وقال: "نحترم احتراما بالغا وزير الخارجية الفرنسي وجهوده الرامية إلى تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا وتطوير العلاقات الروسية الفرنسية، لكن في هذه الحالة تكشف هذه التصريحات فحوى ومضمون المحادثات المغلقة بين رئيسي الدولتين".

وحذر من أن تسريب لودريان لهذه التفاصيل يضر بالثقة المتبادلة بين الدولتين، ما "يضيق من فرص المناورة في مناقشة المسائل الملحة والمعقدة للغاية".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين في هذا الحوار أوضح لماكرون أن الحديث لا يدور عن مشروع قانون بل عن مبادرة تشريعية وليس هناك أي مشروع قانون بهذا الشأن.

وقال المتحدث: "التفاصيل نفسها، لكن المعنى مختلف".

وبغية توضيح الوضع، كشف بيسكوف، وفقا لوكالة "نوفوستي"، جزءا من الحوار بين الرئيسين، وفقا للمذكرات الرسمية، جاء فيه:

ماكرون: "تقلقني مسألة أخرى، وهي إمكانية الاعتراف بهؤلاء الانفصاليين. هناك مشروع قانون في مجلس الدوما الروسي. كيف تعتزم التعامل معه؟ هل يمكن التعليق هذه المسألة؟".

بوتين: "ليس لدينا أي مشروع قانون، بل هناك مبادرة من الحزب الشيوعي الروسي. هذه هي مبادرة خاصة بهم لا تحظى بدعم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الرئيسي، لكن هذه المبادرة موجودة في الواقع".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات