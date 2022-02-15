الكرملين: لم تتخذ روسيا أي قرارات رسمية تخص الاعتراف بجمهوريتي دونباس

أكد الكرملين أن روسيا لم تتخذ أي قرارات رسمية حول إمكانية الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

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وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الموضوع المشار إليه تتم مناقشته فقط داخل مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي، قائلا: "لا أريد استباق الأمور، فبحسب معرفتي لم تتخذ في الدوما أي قرارات (بهذا الشأن). كما ليس سرا على أحد أن هذا الموضوع يثير اهتماما كبيرا في الرأي العام. فالواقع أن الرأي العام والناس في بلادنا حساسون جدا إزاء كل ما يحدث في دونباس. وبالطبع الجميع قلقون على مصير أهالي دونباس على خلفية الأحداث الجارية والتوترات الحالية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا أعلنت أكثر من مرة تمسكها باتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في دونباس وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات على الصعيد العملي.

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وتابع: "لا توجد أي مناقشات رسمية (حول موضوع الاعتراف بجمهوريتي دونباس)، ومن المعلوم أن نوابنا الذين انتخبهم الشعب يعكسون آراء الناس وآراء شعبنا، لذا فإنهم يناقشون الأمور التي تشغب عقول الناس، ونحن نتفهم ذلك ولا يمكن التعامل مع هذه الحقيقة إلا على هذا النحو".

بيسكوف: سبب التوتر في أوروبا هو حشد أوكرانيا قوات هائلة في دونباس وتصريحات واشنطن حول حرب وشيكة

وعلق بيسكوف على مزاعم الغرب بأن على روسيا أن تفعل شيئا لإبعاد خطر الحرب عن أوروبا، قائلا: "يرى الكرملين أن سبب التوتر في أوروبا لا يعود إلى وجود قوات روسية على الأراضي الروسية بقدر ما يعود إلى حشد أوكرانيا قوات هائلة قرب خط التماس (بين طرفي النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا) ومؤشرات تدل على أن شن عملية عسكرية (أوكرانية) في دونباس لا يمكن استبعاده. كما يعود أيضا إلى تصريحات الولايات المتحدة بأن الحرب على وشك أن تبدأ، وهكذا دواليك وهلم جرا. لذا فهناك عوامل عدة تثير هذا التوتر، ولن يكون صائبا إذا قلنا ببساطة إن على روسيا أن تفعل شيئا ما".

وصوت مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء لصالح مشروع مقترح لرئاسة الدولة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا عام 2014، بعد أحداث "الميدان الأوروبي" في كييف التي أسفرت عن تغيير السلطة في أوكرانيا.

وذكر رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين عبر قناته في "تلغرام" أن النواب يرون أن الاعتراف بالجمهوريتين "سيخلق أسسا لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"