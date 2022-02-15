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مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح مشروع رفع مقترح للرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

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مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح مشروع رفع مقترح للرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
Sputnik
جلسة مجلس الدوما الروسي، أرشيف
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صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في صفحته على "تلغرام" إن إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور.

وأضاف: "يرى النواب أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيخلق أسسا لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين".

المصدر: نوفوستي

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