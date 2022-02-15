أوكرانيا تعلق على احتمال اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلنت كييف أنها ستعتبر اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انسحابا فعليا وقانونيا لروسيا من اتفاقيات مينسك "بكل ما يترتب على ذلك من عواقب".

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جاء ذلك في معرض رد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على سؤال حول احتمال اعتراف مجلس الدوما (النواب) الروسي بجمهوريتي "دونيتسك الشعبية" و"لوغانسك الشعبية".

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أود أن أذكّر مرة أخرى بموقف أوكرانيا الثابت - إذا تم اتخاذ قرار بشأن الاعتراف، فسوف تنسحب روسيا بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون من (اتفاقيات) مينسك، بكل ما ينطوي ذلك من تبعات. لقد أبلغنا شركاءنا بهذا الموقف".

ويعتزم مجلس الدوما اليوم الثلاثاء مناقشة مشروعي قرارين بشأن التوجه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، حسبما أعلن رئيس المجلس فلاديمير فولودين.

المصدر: "أنترفاكس"